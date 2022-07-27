На Донеччині ЗСУ відбили штурми і знищили ворожу розвідгрупу

На 154 добу війни російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста та позиції ЗСУ. На Донбасі тривають бої, а на півдні ворог намагається не допустити просування наших військових. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 27 липня.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівку Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та безпілотники.

На Слобожанському напрямку агресор веде бойові дії, бажаючи утримати зайняті рубежі та не допустити просування ЗСУ. Значну увагу приділяє розвідці, щоб викрити систему нашої оборони та виявити вогневі позиції артилерії.

На Харківському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

На Слов’янському напрямку російські війська задіяли артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

Ворожа розвідувальна група намагалась викрити позиції наших військ у районі населеного пункту Пасіка. Безуспішно. Групу знешкодили.

На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках Краматорська та Бахмута.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдали авіаудару неподалік Серебрянки. Вели штурмові дії у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське, зазнали втрат та відійшли.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.

«Ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог із втратами відійшов», – кажуть у Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема, районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку агресор обороняється та намагається не допустити просування підрозділів ЗСУ вглиб тимчасово захопленої території. Противник обстріляв із артилерії та танків райони населених пунктів Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

В акваторії Чорного моря росісйькі кораблі продовжують прикривати своє сухопутне угруповання та ізольовувати район ведення бойових дій. Зараз поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

«Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь: фосфорні і касетні боєприпаси. Такі та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій. Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча. А поки що наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі», – додають у Генштабі.

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