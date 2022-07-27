Ігор Васюник: «Зарплату нардепам і їхнім помічникам таки збільшили»

Народний депутат України 7-8 скликань, львів’янин Ігор Васюник про збільшення зарплат народним обранцям під час війни і за чий кошт це зроблено:

Декілька останніх днів в багатьох ЗМІ з’являється інформація, що депутати Верховної Ради збільшили собі зарплати за рахунок коштів, які Україні надають міжнародні партнери.

Вирішив у цьому розібратись. Так, відповідно до норм ЗУ «Про внесення змін до ЗУ “Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 09.07.2022 року та супровідних документів, бачу наступне:

До головного Комітету з питань бюджету під час розгляду законопроекту надійшло звернення групи нардепів з проханням врахувати пропозицію (яка була підтримана) зокрема щодо такого перерозподілу видатків:

– за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України»(зарплата народних депутатів та помічників) збільшити видатки на оплату праці на 77.2 млн грн за рахунок перерозподілу інших видатків споживання за цією програмою.

Які можна зробити висновки:

Зарплату нардепам і їхнім помічникам таки збільшили (видатки на неї зросли на 77.2 млн грн), але не за кошти допомоги від Європейського союзу, а за рахунок перерозподілу інших видатків Апарату ВРУ. Причини такого рішення нардепи досі нам не пояснили.

Я абсолютно не погоджуюсь з тим, щоб замість економії коштів під час війни, депутати просто вирішили збільшити власні статки. Вважаю, що доречніше було б спрямувати ці кошти на інші важливі та необхідні сфери, зокрема, на допомогу армії та людям, які постраждали від війни».

Як відомо внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (№7561) підтримали 308 народних обранців. Утримались чи не голосували лише 47 осіб.

Ініціатори законопроекту: Стефанчук Руслан, Корнієнко Олександр, Кондратюк Олена, Арахамія Давид, Соболєв Сергій, Клименко Юлія, Геращенко Ірина, Мамка Григорій, Єфімов Максим, Батенко Тарас, Кулініч Олег, Кальченко Сергій.

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