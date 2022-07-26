Верховний Суд поставив крапку у справі націоналізації ПриватБанку

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками ПриватБанку, повідомляє пресслужба банку.

«26 липня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (судді Рибачук А.І. (головуючий), Бучик А.Ю. та Тацій Л.В.) задовільнив касаційну скаргу ПриватБанку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками ПриватБанку компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки ПриватБанку», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, за результатом саме цієї перевірки регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 р. та дійшов висновку про необхідність націоналізації Банку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Це остаточне судове рішення по цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку.

Як відомо, ПриватБанк перейшов у державну власність 19 грудня 2016 року. На його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також повідомлялось, що 41 мільйон доларів з «ПриватБанку» за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії «Квартал 95» Володимира Зеленського.

Варто додати, що лише в останню ніч перед націоналізацією ПриватБанку тодішнє керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення «ПриватБанку» до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

А 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації «ПриватБанку», визнавши її протиправною.

Від тоді тривали судові апеляції, лише сьогодні у справі законної націоналізації поставили остаточну крапку.

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