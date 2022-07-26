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В. о. голови Фонду держмайна подала у відставку

Ольга Денисяка

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Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна України Ольга Батова подала у відставку. Про це Ольга Батова повідомила у Facebook.

«Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням з 10.08.2022», – йдеться у тексті заяви, яка датована 26 липня.

Зазначимо, що в лютому 2022 року Верхоавна Рада звільнила голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. З того чому його обов’язки почала виконувати Ольга Батова. У грудня 2021 року її призначили першою заступницею голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.

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