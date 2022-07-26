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У Львові водій-наркоман бігав голим по вулиці

Андрій Котенський

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У Львові затримали 44-річний водія Toyota Land Cruiser, що під дією наркотиків розгулював голяка по вулиці Сахарова. Чоловіка без труханів зафіксували на відео очевидці у вівторок, 26 липня, пише Zaxid.net.

За даними журналістів, 44-річного львів’янина Павла Кудринецького минулого тижня чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser у стані наркотичного сп’янніння. Сьогодні ж він без спідньої білизни ходив на вулиці Сахарова і кричав, що йому спалили «джіп».

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що очевидці викликали на місце події поліцейських та медиків швидкої допомоги, які в результаті доправили голого чоловіка у спеціалізований медичний заклад.

Минулого тижня Павла Кудринецького чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser під наркотиками. Під час медосвічення у лікарні у нього виявили вживання метадону, марихуани та бензодіазипінів. Патрульні склали на нього чотири протоколи за повторне керування у стані сп’яніння та постанову за керування особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами. Судячи з рішень, оприлюднених у судовому реєстрі, Павло Кудринецький регулярно їздить за кермом під наркотиками.

Останнього разу обурені львів’яни розмалювали авто порушника написами «Вбивця за кермом», «Нарік», «Метадон». Також в автомобілі були пробиті три колеса. Увечері 22 липня позашляховик Toyota Land Cruiser, на якому їздив Павло Кудринецький, евакуювали поліцейські.

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