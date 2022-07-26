Прикрила собою сина: у Львові врятували жінку, в спину якої влучив осколок

У Львові медики стабілізували стан жінки, яка отримала важке осколкове поранення в спину. коли прикрила своїм тілом сина. Тепер 30-річна Юлія пересувається на візку. Про це йдеться у Facebook Першого медичного об’єднання Львова.

Медики розповідають, що все сталося на подвір’ї їхнього будинку в Оріховому. Того дня було тихо: ні сирен, ні вибухів. Тож 8-річний син Дмитро попросив маминої допомоги, аби покататися на скейтборді. Зненацька пролунав вибух. Молода мама інстинктивно прикрила дитину собою. Вони впали на землю, але піднятися зміг тільки хлопчик. Жінка не змогла поворухнути ногами – осколок застряг у її спині. Чоловік Юлії був неподалік та не постраждав і, попри небезпеку повторного ракетного обстрілу, зміг довезти поранену дружину до лікарні в Запоріжжі.

«Стан важкий. Осколок пошкодив хребет, легеню та зупинився в печінці. В обласній лікарні Юлії видалили осколок зі спинномозкового каналу, зупинили кровотечу легені та стабілізували стан для транспортування до Львова», – йдеться в повідомленні.

Тут жінкою займалися спеціалісти одразу кількох відділень: реанімаційного, нейрохірургічного та хірургічного. Видалили рідину з плевральної порожнини легень. Далі стабілізовували стан та гоїли рани. Зараз Юлія у відділенні фізичної реабілітації вчиться їздити у візку та бути самостійною у повсякденному житті.

«Жінка не знає, чи цілий її будинок, але точно знає, що хоче знову обійняти чоловіка та сина, які зараз у Запоріжжі», – додають медики.

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