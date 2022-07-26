ОСТАННІ НОВИНИ

Олександра Самсонова: «Ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть та страждають через війну»

Андрій Котенський

|

Офіцерка ЗСУ, 23-річна снайперка Олександра Самсонова про те як зустріла повномасштабну війну та найбільші складнощі на фронті:

«У мене не було ранку 24 лютого, ще не спала. Почувши перший вибух, одразу зрозуміла, що відбувається. Я не розгубилася, бо була готова до цього. Дочекалася 8-ї ранку, пішла на вулицю, щоб обміняти гроші, а після повернулася додому і почала думати, що робити зі своїми тваринами, щоб приєднатися до побратимів на службі. 28-го числа я вже була в частині.

Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, я не мала вибору. Довго вчилася і, як би це цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо.

Офіційно я стрільць (снайпер – ред.), але допомагала на службі і на кухні, і в медицині, і в діловодстві, скрізь де була потрібна моя допомога…

Єдині складнощі, з якими мені доводилося і доводиться справлятися, – це переживання мами та смерть друзів. Якщо ж ми говоримо про відсутність комфортних умов, то мене це не гнітить, бо це ж війна, потрібно бути готовим до всього.

Найбільше під час повномасштабної війни з росією мене вражають мої друзі, які, втрачаючи кінцівки та отримуючи серйозні травми, знову повертаються на війну. Моя подруга Валентина, яка під обстрілами у Миколаєві продає на ринку овочі, щоб накопичити своєму чоловікові на бронежилет. Мій побратим Андрій, який, будучи на війні, думає не лише про себе, а й про братів наших менших і забирає з позицій кішок, щоб знайти їм дім. Такі наші люди. І ці люди – обличчя України. За ними наше найкраще та сильне майбутнє.

Не дають падати духом і зламатися українські діти. Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть та страждають від цієї війни. Коли я бачу, як наші діти плачуть – мені крається серце. Ми зобов’язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і тільки з історії знали про те, що таке війна.

Я вірю, що Україна має нове, велике і світле майбутнє… Але на шляху до цього буде ще багато труднощів та боротьби…»

Колись Олександра Самсонова носила підбори, але змінила їх на берці.

Детальніше читайте у матеріалі ELLE Україна за посиланням тут.

Фото: Іnstagram

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал