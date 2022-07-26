Олександра Самсонова: «Ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть та страждають через війну»

Офіцерка ЗСУ, 23-річна снайперка Олександра Самсонова про те як зустріла повномасштабну війну та найбільші складнощі на фронті:

«У мене не було ранку 24 лютого, ще не спала. Почувши перший вибух, одразу зрозуміла, що відбувається. Я не розгубилася, бо була готова до цього. Дочекалася 8-ї ранку, пішла на вулицю, щоб обміняти гроші, а після повернулася додому і почала думати, що робити зі своїми тваринами, щоб приєднатися до побратимів на службі. 28-го числа я вже була в частині.

Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, я не мала вибору. Довго вчилася і, як би це цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо.

Офіційно я стрільць (снайпер – ред.), але допомагала на службі і на кухні, і в медицині, і в діловодстві, скрізь де була потрібна моя допомога…

Єдині складнощі, з якими мені доводилося і доводиться справлятися, – це переживання мами та смерть друзів. Якщо ж ми говоримо про відсутність комфортних умов, то мене це не гнітить, бо це ж війна, потрібно бути готовим до всього.

Найбільше під час повномасштабної війни з росією мене вражають мої друзі, які, втрачаючи кінцівки та отримуючи серйозні травми, знову повертаються на війну. Моя подруга Валентина, яка під обстрілами у Миколаєві продає на ринку овочі, щоб накопичити своєму чоловікові на бронежилет. Мій побратим Андрій, який, будучи на війні, думає не лише про себе, а й про братів наших менших і забирає з позицій кішок, щоб знайти їм дім. Такі наші люди. І ці люди – обличчя України. За ними наше найкраще та сильне майбутнє.

Не дають падати духом і зламатися українські діти. Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть та страждають від цієї війни. Коли я бачу, як наші діти плачуть – мені крається серце. Ми зобов’язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і тільки з історії знали про те, що таке війна.

Я вірю, що Україна має нове, велике і світле майбутнє… Але на шляху до цього буде ще багато труднощів та боротьби…»

Колись Олександра Самсонова носила підбори, але змінила їх на берці.

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Фото: Іnstagram

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