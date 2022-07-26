«Нафтогаз» оголосив дефолт. Що буде з копанією

НАК «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії, пише Економічна правда.

Останній день пільгового період (грейс-періоду) за виплатами закінчився у вівторок, 26 липня. Раніше тримачі євробондів «Нафтогазу» відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що НАК повинен був до кінця вівторка виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Аби провести ці виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду. НАК стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку «жорсткого дефолту».

Кабмін, натомість, це погодження не надав, а доручив компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

«Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України», – заявили у компанії. Це означає, що компанія втрачає доступ до міжнародного ринку капіталу, а відтак уряд своєю забороною на виплату «фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023».

За даними джерел ЕП, відмова уряду зумовлена нерозумінням з боку іноземних партнерів України, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти. Спроби «Нафтогазу» сплатити за боргом при цьому викликають занепокоєння у ключових кредиторів держави, вважають в уряді.

Уряд наполягає, що «Нафтогазу» необхідно зберегти ліквідність для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону. Акціонер компанії очікує, що «Нафтогаз» діятиме за прикладом «Укренерго» та «Укравтодору», які також розпочинають процес реструктуризації боргів.

Як відомо, 12 липня НАК «Нафтогаз України» через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже 1,5 мільярда доларів із пропозицією відстрочити виплати купонів на два роки. 14 липня з таким проханням компанія звернулась до всіх міжнародних кредиторів.

Кабінет Міністрів зобов’язав НАК «Нафтогаз України» узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання боргових зобов’язань та незадовільно оцінив роботу правління компанії.

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій «Нафтогазу», всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п’ятирічні на 600 млн євро під 7,125%, а у листопаді – 7-річні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.

Як дефолт вплине на компанію

Як вже зазначалося, у питанні виплати по єврооблігаціях “Нафтогаз” фактично став заручником більш масштабного процесу реструктуризації зовнішнього боргу України.

Напередодні Міністерство фінансів оголосило пропозицію тримачам євробондів країни про відтермінування платежів за ними на 2 роки, а також про зміну умов обігу державних ВВП-варантів.

Попередньо цю пропозицію вже підтримали уряди Канади, Франції, Німеччини, Японії, Британії та США. Вони закликали комерційних кредиторів погодитися на прохання України та відтермінувати виплати за українськими євробондами.

Успішна реструктуризація боргу за євробондами дозволить державі зекономити близько 5 млрд дол платежів протягом наступних двох років. Ці кошти держава зможе витратити на більш пріоритетні цілі, зокрема на підтримку оборони чи відбудову критичної інфраструктури.

«Виплата за боргами “Нафтогазу” у таких умовах була б щонайменше дивною. Державний борг – це борг суверена. І якщо вже щодо нього йдуть переговори про реструктуризацію, то це означає, що борги квазісуверенів в принципі не повинні обслуговуватися», – вважає виконавчий директор CASE-Україна Дмитро Боярчук.

За нормальних обставин дефолт “Нафтогазу” міг би вплинути на його успіхи у залученні нового кредиту від ЄБРР, але у часи війни з правил роблять чимало винятків. Не виключено, що такий виняток зробить і ЄБРР.

Водночас аналітики вважають, що невиплата компанією за своїми бондами не матиме суттєвих наслідків для її платоспроможності.

Теоретично на активи «Нафтогазу» за кордоном можуть спробувати накласти арешт для того, щоб таким чином погасити заборгованість. Проте цей варіант є малоймовірним. «Дефолт буде тимчасовим і рано чи пізно вони погодять умови реструктуризації», – вважає Фурса.

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