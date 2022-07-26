Як вибрати якісний рюкзак для школяра

Де ховаються якісні шкільні рюкзаки? Як їх знайти в шаленому розмаїтті товарів? Все набагато простіше: хороші наплічники дуже легко визначити усього за декількома чіткими ознаками.

Як вибрати рюкзак для першокласника

Якщо вас турбує питання «Який рюкзак вибрати першокласнику»? Вітаємо! Ви уже на вірному шляху. Адже той, хто усвідомив, що вибір шкільного наплічника – це велика відповідальність, вже зробив перший крок на зустріч омріяному ранцю. Далі потрібно влаштувати невеличкий екзамен, в ході якого ви відсієте усі нерелевантні моделі. Перевірте, чи відповідає рюкзак наступним характеристикам. Чим більше позитивний відповідей – тим краще!

Ортопедичні властивості

Рюкзак для першокласника обов’язково має мати примітку «Рекомендовано ортопедами». Тож шукайте на бирці інформацію про те, чи має товар відповідний сертифікат. На приклад, рюкзаки Kite мають сертифікат IGR. Це означає, що рюкзак схвалений німецьким Інститутом здоров’я та ергономіки та відмічений як ергономічний продукт. А отже – ця модель рекомендована європейськими ортопедами.

Ортопедичний рюкзак для школяра: що він має містити:

Комфортна спинка. Рюкзаки для початкової школи Kite мають запатентовані ортопедичні спинки Ergo Kids та Ergo Back. Завдяки пружним повітропроникним подушечкам, наплічник щільно прилягає до спини, підлаштовуючись під її природну будову.

Рюкзаки для початкової школи Kite мають запатентовані ортопедичні спинки Ergo Kids та Ergo Back. Завдяки пружним повітропроникним подушечкам, наплічник щільно прилягає до спини, підлаштовуючись під її природну будову. Анатомічні лямки. Шкільні рюкзаки Kite мають лямки ергономічної S-подібної форми. Вони широкі, дихаючі та м’які.

Шкільні рюкзаки Kite мають лямки ергономічної S-подібної форми. Вони широкі, дихаючі та м’які. Нагрудний (та поясний) ремені беруть участь у рівномірному розподіленні ваги та закріплюють лямки в зручному положенні.

Продуманий внутрішній простір

Щоб всередині ранця був порядок – в рюкзаках Kite передбачені роздільники для книжок та зошитів, органайзери для дрібничок, різноманітні кишеньки. Швидко зорієнтуватися в організації шкільного приладдя, в кожній моделі є спеціальні іконки-підказочки, які розказують про призначення кожного відділення. Школярам особливо сподобаються кишені для ґаджетів, адже вони оснащені м’якою плюшевою підкладкою, котра буде захищати екран пристрою від подряпин.

Висока якість . Брендові рюкзаки Kite виготовляються з якісних зносостійких матеріалів. Міцна та практична тканина, надійна фурнітура.

Брендові рюкзаки Kite виготовляються з якісних зносостійких матеріалів. Міцна та практична тканина, надійна фурнітура. Відповідність вимогам безпеки. Згідно з європейськими вимогами безпеки, дитина обов’язково повинна бути помітною для водіїв в темний час доби. Шкільні рюкзаки Kite мають світловідбивні елементи з усіх видимих 4-х сторін.

Згідно з європейськими вимогами безпеки, дитина обов’язково повинна бути помітною для водіїв в темний час доби. Шкільні рюкзаки Kite мають світловідбивні елементи з усіх видимих 4-х сторін. Дизайн, який сподобається дитині. Кожен ранець Kite – взірець особливої естетики. Привабливе поєднання трендових кольорів, фактурного декору та улюблених дитячих мотивів. Особливо порадує малечу оформлення в улюблених ліцензіях: Likee, tokidoki, NASA, Peanuts Snoopy, Hot Wheels, DC, My Little Pony, Transformers, Hello Kitty, Studio Pets, Juventus.

Як правильно вибрати шкільний рюкзак

Якщо ви купуєте офлайн, обов’язково приміряйте наплічник на дитину. Його верхній край має бути на рівні плечей, а нижній – приблизно на 4 см нижче талії.

Як вибрати шкільний рюкзак без примірки

Обираючи онлайн, орієнтуйтеся на розмір моделі. Ранець Kite у розмірі S ідеально підходить на зріст 115-130 см, а в розмірі M – на 130-140 см.

Завітайте на офіційний сайт Kite, щоб ознайомитися з усією колекцією та дізнатися де купити оригінальний брендовий рюкзак.

Купити шкільний рюкзак Kite – це можливість допомогти дітям, які постраждали від війни. Благодійна акція «Kite купуй – дітей рятуй» діє з 15 липня по 15 вересня 2022 року. Частина грошей від продажу рюкзаків колекції 2022 року буде перерахована у благодійний фонд «Твоя опора».

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