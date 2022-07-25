Віталій Шабунін: «В Україні блокують конфіскацію мільярдів російських олігархів»

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін про блокування процесу конфіскації російських активів в Україні:

«ДВА МІСЯЦІ тому набув чинності закон про конфіскацію рускіх активів в Україні. За цей час закон щодо більш-менш значимих активів так і НЕ БУЛО застосовано.

Центр протидії корупції був одним з розробників закону, тож ми зовсім скоро розпишемо, хто саме і як блокує його застосування. Блокує очевидно в інтересах рускіх олігархів і, звичайно, совєршенно безвозмєздно.

А поки ж на прикладі Дерипаски ми доведемо, що в рускіх олігархів НЕМАЄ проблем з їхніми активами в Україні: Детальніше тут.

Проблема навіть НЕ в тому, що кілька уродів в Офісі президента зароблять мільйони, захищаючи інтереси рускіх олігархів. Проблема в тому, що це завадить Україні отримати мільярди доларів з рускіх активів, заморожених США, Британією і т.д.

Власне, заради останнього рускі спецслужби і юзають жадібну неадекватність найгіршої частини команди Зеленського.

Пост на правах попередження. Між ним і великим матеріалом ми дамо владі час, аби та хоча би почала конфіскацію активів рускіх олігархів.

Татаров/Єрмак, зробіть так, щоб нам в ЦПК не було що писати на цю тему.

P.S. Кожен раз, коли бачите чергове повідомлення про карколомні успіхи групи «Єрмака-Макфола», згадуйте цей пост».

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