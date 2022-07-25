ОСТАННІ НОВИНИ

Віталій Шабунін: «В Україні блокують конфіскацію мільярдів російських олігархів»

Андрій Котенський

|

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін про блокування процесу конфіскації російських активів в Україні:

«ДВА МІСЯЦІ тому набув чинності закон про конфіскацію рускіх активів в Україні. За цей час закон щодо більш-менш значимих активів так і НЕ БУЛО застосовано.

Центр протидії корупції був одним з розробників закону, тож ми зовсім скоро розпишемо, хто саме і як блокує його застосування. Блокує очевидно в інтересах рускіх олігархів і, звичайно, совєршенно безвозмєздно.

А поки ж на прикладі Дерипаски ми доведемо, що в рускіх олігархів НЕМАЄ проблем з їхніми активами в Україні: Детальніше тут.

Проблема навіть НЕ в тому, що кілька уродів в Офісі президента зароблять мільйони, захищаючи інтереси рускіх олігархів. Проблема в тому, що це завадить Україні отримати мільярди доларів з рускіх активів, заморожених США, Британією і т.д.

Власне, заради останнього рускі спецслужби і юзають жадібну неадекватність найгіршої частини команди Зеленського.

Пост на правах попередження. Між ним і великим матеріалом ми дамо владі час, аби та хоча би почала конфіскацію активів рускіх олігархів.

Татаров/Єрмак, зробіть так, щоб нам в ЦПК не було що писати на цю тему.

P.S. Кожен раз, коли бачите чергове повідомлення про карколомні успіхи групи «Єрмака-Макфола», згадуйте цей пост».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал