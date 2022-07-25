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pосійські шпиталі переповнені пораненими військовими, – розвідка

Наталя Дуляба

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Через значну кількість поранених російських військових в Україні лікарні у рф вже є переповнені і не можуть надавати якісну медичну допомогу. Водночас у москві вирішили провести мобілізацію медперсоналу, щоб відправити його на окуповані території Донбасу. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Велика кількість поранених у підрозділах збройних сил рф, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території росії. Виявилось, що їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги.

Крім того, у кремлі прийняли рішення про проведення мобілізації медичного персоналу, в тому числі й в москві. Це стосується фахівців майже всіх спеціальностей, втім основну увагу приділяють хірургам.

Мобілізацію медперсоналу в росії проводять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

«Надалі мобілізованих медиків планують направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк», – кажуть в українській розвідці.

Медперсонал нехірургічного фаху збираються «оптимізувати» для роботи у прифронтових зонах: терапевти мають працювати як асистенти хірургів, педіатри – як військові фельдшери.

Водночас відомо, що так званий «начальник відділу охорони здоров’я Бердянська», колаборант та зрадник микола мірошниченко «проінспектував» службові квартири медиків підприємства «Бердянське територіальне медичне об’єднання». За його розпорядженням покинуті квартири перерозподілять серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами.

Також в окремих населених пунктах на тимчасово захоплених територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси, в яких діють так звані «мобільні поліклініки».

«Стверджується, що їхнє завдання – приймання хворих з-поміж місцевих жителів. Втім при огляді в таких “пунктах” хворих змушують здавати кров для потреб “захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні”», – додають у розвідці.

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