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Олег Радик: «Класів з російською мовою навчання більше не буде на Львівщині»

Андрій Котенський

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Радник голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, журналіст Олег Радик про відмову від навчання російською мовою на Львівщині:

«Класів з російською мовою навчання більше не буде в школах Львівської області.

Були ще минулого року треті, четверті класи у трьох школах.

Така інформація з Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації.

Але офіційно будемо знати до 5 вересня, коли всі суб’єкти подадуть звітність в Єдину державну електронну базу з питань освіти».

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