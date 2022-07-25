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Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі

Наталя Дуляба

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російські окупанти намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому у Мелітополі. Для цього залучають потужності місцевого бетонного заводу. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Для того, щоб мати змогу знову використовувати злітно-посадкову смугу аеродрому у Мелітополі, рашисти навіть частково відновили потужності заводу з виробництва бетону «Моноліт Плюс».

Втім в українській розвідці зауважують, що повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом є малоймовірний.

«Технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати своїх властивостей», – пояснюють розвідники.

Окупанти планують використовувати потужності бетонного заводу ще й для укріплення ліній оборони. Для цього вони хочуть створити довготривалі вогневі точки на залізобетонній основі.

Також в тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора стоїть вантажний потяг противника. В його складі – 8 критих вагонів із надписом «агрофрегат». Вагони завантажують зерновими культурами, у подальшому, за даними розвідки, їх планують незаконно вивезти на територію росії.

Відомо, що будівлю структурного підрозділу Державної служби охорони в Мелітополі окупанти тепер використовують для утримання затриманих українців. Є свідчення, що до них застосовують тортури.

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