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На Волині збили російські безпілотники. Є загиблий і поранені

Андрій Котенський

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У понеділок, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, один із збитих безпілотників впав на приватний будинок, внаслідок чого загинула людина.

«Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні», – повідомив Юрій Погуляйко.

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