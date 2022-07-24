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ЗСУ знищили російську батарею С-300 на Херсонщині

Ольга Денисяка

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Вночі 24 липня українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 на Херсонщині. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

У командуванні повідомили, що вночі окупанти вкотре атакували Миколаїв. З зенітно-ракетної системи С-300 випустили сім модифікованих ракет.

У відповідь на це наші ракетно-артилерійські підрозділи в ході виконання вогневих завдань знищили батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського.

Також зазначається, що під вогневий контроль взяли кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ.

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