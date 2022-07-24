ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники крок за кроком просуваються в Херсонській області. Про про він заявив у зверненні 23 липня.

Як заявив президент, окупанти намагались закріпитись на Херсонщині, однак українські захисники поступово просуваються в області.

«У цей день видно, наскільки ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде! Передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом «шапкозакидательство»… Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області», – повідомив Володимир Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.