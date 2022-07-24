В Україні побільшало поранених російськими окупантами дітей

За п’ять місяців повномасштабної війни від російських військ постраждали щонайменше 1042 дитини: 358 загинули та понад 684 отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора.

Станом на ранок 24 липня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 358. Зросла кількість поранених – понад 684. Всі дані ще встановлюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 54, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв отримав уламкове поранення 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

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