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У Польщі розповіли, як готуються до можливої війни з росією

Ольга Денисяка

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Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн, оскільки вірить, що росія не вдарить сильного. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю тижневику Sieci, передає Європейська правда.

В опублікованому фрагменті інтерв’ю Блащак зазначив, що польське військо повинно бути настільки численним і настільки сильним, щоб саме його існування відлякало потенційного агресора.

«Кремлівські володарі не будуть бити по сильних. Коли бачать слабкість, вони атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми знаходимося на лінії фронту, у нас є кордон з Росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку Білорусі», – сказав Блащак.

У розмові, яка з’явиться 25 липня випуску Sieci, Блащак також розповість про кулуарні переговори з Німеччиною щодо танків, які мали б допомогти заповнити прогалину, що утворилась через постачання техніки Україні, а також про останні закупівлі зброї в Південній Кореї.

Нагадаємо, цього тижня заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський звинуватив Німеччину в порушенні домовленостей щодо поповнення запасів озброєння, яке Варшава передала Києву для протистояння російській агресії. Глава МЗС Німеччини не відкинула провалу так званих кругових поставок танків, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив.

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