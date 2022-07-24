СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків

Співробітники кібердепартаменту СБУ затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах, що адмініструються спецслужбами рф. Про це йдеться у Facebook СБУ.

За даними СБУ, хакер спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.

«Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ці відомості хакер «зливав» в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території рф представники російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

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