російські цивільні авіатори беруть участь у війні проти України, – розвідка

До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України.

«У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки росії», – йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка України оприлюднила список воєнних злочинців – працівників підприємства «Государственная авиакомпания 224 лётный отряд» (місце дислокації аеродром Мігалово) та запевняє, що всіх воєнних злочинців буде викрито та притягнуто до відповідальності за злочини проти мирного населення України.

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