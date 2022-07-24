ОСТАННІ НОВИНИ

рф продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Ольга Денисяка

|

23 липня російські війська вдарили по Сумщині та Чернігівщині із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Про це йдеться в Телеграмі Державної прикордонної служби.

Під ворожим вогнем опинилися шість громад Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини.

Зокрема, із застосуванням 120-мм мінометів та САУ противник обстріляв території Миропільської та Хотинської громад. Також загарбник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета АГС-17 та САУ по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа.

По території Миколаївської громади два ворожих літака випустили 10 некерованих авіаційних ракет. Крім того, противник наніс вогневе ураження із САУ по Краснопільській громаді. Загалом зафіксовано півсотні приходів.

Також ворог обстрілював з мінометів Шалигинську громаду та одночасно вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї. Ворожа ствольна артилерія вдарила по Новгород-Сіверській громаді.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал