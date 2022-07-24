рф продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини

23 липня російські війська вдарили по Сумщині та Чернігівщині із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Про це йдеться в Телеграмі Державної прикордонної служби.

Під ворожим вогнем опинилися шість громад Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини.

Зокрема, із застосуванням 120-мм мінометів та САУ противник обстріляв території Миропільської та Хотинської громад. Також загарбник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета АГС-17 та САУ по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа.

По території Миколаївської громади два ворожих літака випустили 10 некерованих авіаційних ракет. Крім того, противник наніс вогневе ураження із САУ по Краснопільській громаді. Загалом зафіксовано півсотні приходів.

Також ворог обстрілював з мінометів Шалигинську громаду та одночасно вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї. Ворожа ствольна артилерія вдарила по Новгород-Сіверській громаді.

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