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ЗСУ розгромили три розвідувальні групи росіян, – Генштаб

Наталя Дуляба

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На Донбасі росіяни активізували свої розвідувальні групи, аби виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. Три такі групи українці успішно знищили, розгромили окупантів біля Верхньокам’янського, в паніці вони відійшли. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 23 липня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Продовжує вести розвідку прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях безпілотниками.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують стримувати ЗСУ від просування вглиб тимчасово зайнятої території.

На Харківському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Завдали авіаудару неподалік Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку агресор обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного силами розвідувальної групи намагався виявити слабкі місця в обороні наших військ. Противника знешкоджено.

На Донецькому напрямку російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдали авіаудару біля Спірного.

«Штурмовими діями з різних напрямків ворог намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. Українські воїни зустріли його кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли», – кажуть у Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Обстрілював наші війська із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.

Окупанти знову спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС, але уже з різних напрямків. Їхні дії знову були безуспішними, ворог поніс втрати.

Крім того, розвідувальні групи росіян намагалися виявити слабкі місця в обороні ЗСУ й на на напрямках Соледара та Покровського. Наші захисники їх виявили і знешкодили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших. Завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник й далі намагається не допустити просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки із безпілотними літальними апаратами. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

«Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії та готові до будь-яких змін оперативної обстановки. В підрозділах російських окупаційних військ все частіше є випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню», – додають у Генштабі.

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