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В ЗСУ показали, як живуть воїни в окопах

Наталя Дуляба

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Артилеристи 45 окремої бригади облаштували у польових умовах справжнє «містечко», де кожен бліндаж має власну адресу. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Військові 45 окремої артилерійської бригади відзначилися при обороні Криворіжжя та Дніпропетровщини, а сьогодні успішно громлять окупантів на Херсонщині. В окопах бійці уміло облаштували свій побут.

В саморобному «містечку» воїнів є вулиці Тараса Шевченка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Харківська та інші, на яких розташовані бліндажі. Всередині є спальні місця та деякі продукти, окремо створили польову кухню. Відпочити наші захисники можуть й на гамаках.

У бійців бригади встановлені певні побутові правила. Одне з них – не засмічувати територію недопалками, їх обов’язково слід викидати у смітник.

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