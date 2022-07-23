Окупанти везуть боєприпаси на Херсонщину під прикриттям гумдопомоги, – розвідка

Після низки успішних ударів Збройних Сил України по складах окупантів у Херсонській області зс рф вирішили завозити боєприпаси під прикриттям «гуманітарної допомоги». Також загарбники посилюють свою охорону, маскують свої машини і пересуваються ними лише уночі. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Наразі підтверджено, що на тимчасово захоплену Херсонщину заїхали більше двох десятків нібито цивільних вантажівок КамАз із «гуманітарною допомогою». Всі вони розмальовані прапорами рф та символікою партії «єдина росія».

«Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовують у цивільних будівлях – закладах культури та освіти», – кажуть у розвідці.

Одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка знаходилась там кілька місяців. Особовий склад розміщується на першому поверсі та в підвальному приміщенні, а пересувається територією лише у вечірній та нічний час.

Очікуючи обстрілів від ЗСУ, окупанти посилено охороняють периметр вишу, виставили позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками.

«При виявленні у вікнах місцевих жителів в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців щодо співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)», – вказано у повідомленні.

Через масовані вогневі удари з боку ЗСУ військовослужбовцям 1 і 2 армійських корпусів зс рф заборонено використовувати військову техніку у світлу пору доби для перевезення особового складу та військових вантажів. Тому окупанти переобладнують наявні транспортні засоби до пересування у темний час доби, а також маскують їх.

Аналогічні заходи також мають провести інші підрозділи російських загарбницьких військ.

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