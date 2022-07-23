Окупант скаржиться, що через втрати у батальйонах не залишилось людей

російський окупант нарікає на масові втрати особового складу, на погане матеріальне забезпечення та на чудо-зброю, якою ЗСУ беззвучно громлять їхні позиції. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопило й опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Рашист розповідає: командування вивело три батальйони з України. Але через значні втрати із них вдасться сформувати лише один батальйон. Втім для цього військових ще мають вмовити психологи, бо ніхто не хоче повертатись на війну.

«І загинуло багато, і трьохсотих є… (ой як багато). Зараз будуть формувати. А якщо не сформують батальйон, то з ким воювати?… Х… (невідомо, що далі буде). Але з ними ще десять днів будуть працювати психологи, бо заходити ніхто не хоче», – каже окупант.

За його словами, за пів року зайшло 2000 людей підкріплення. Дотепер із них залишилось максимум 500 осіб.

Разом із тим російський вояка скаржиться на нові артилерійські системи, які використовують ЗСУ: «Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу «Граду», «Урагану». Тільки вона беззвучна. Все що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні».

Наостанок загарбник розказує, як його командир бригади продав 4000 л меду, які окупанти вкрали у місцевих. За отримані гроші купили безпілотники.

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