Зеленський позбавив Корбана громадянства? У бізнесмена на кордоні забрали паспорт

У очільника територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український паспорт, повідомляє Українська правда.

Наразі Корбан перебуває на кордоні. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних підтверджуючих документів.

За словами адвоката Корбана Андрія Йосипова, на кордон прибули представники інших силових відомств.

За інформацією журналістів Корбан приїхав з території Польщі на пропускний пункт «Смільниця».

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що «під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону».

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