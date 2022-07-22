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Росія знову атакувала Дніпропетровщину

Анастасія Диняк

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Вночі російські окупанти обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, у п’ятницю, 22 липня, росіяни двічі відкрили вогонь по Нікополю. З систем залпового вогню вони випустили до 100 снарядів. За попередньою інформацією, є загиблий, ще одна особа поранена.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних будинків, розбито газо- та водовід, зруйновано залізничну колію.

Окрім того, у Покровській громаді окупанти завдали удару по складах. Влучили в трансформатор та залишили кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді противник ударив зі ствольної артилерії. Постраждав приватний будинок, пожежу загасили рятувальники.

Також окупанти атакували в районі Апостолового. Там нарахували сім «прильотів». Ракети поцілили по трьох школах міста: вони зруйновані, пошкоджено й житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. За попередніми даними, поранено 8 людей.

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