«Придністров’я» планує приєднання до РФ

Так звана влада невизнаного «Придністров’я» заявила про наміри отримати «незалежність» та приєднатися до складу РФ. Про це повідомив так званий «глава МЗС» Віталій Ігнатьєв у інтерв’ю російському пропагандистському медіа «РИА Новости».

Так, Ігнатьєв заявив, що курс «Придністров’я» є незмінним і «влада» діятиме прагматично та чесно щоб не нашкодити місцевим мешканцям.

«[Це] відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко зазначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.