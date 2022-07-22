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«Придністров’я» планує приєднання до РФ

Анастасія Диняк

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Так звана влада невизнаного «Придністров’я» заявила про наміри отримати «незалежність» та приєднатися до складу РФ. Про це повідомив так званий «глава МЗС» Віталій Ігнатьєв у інтерв’ю російському пропагандистському медіа «РИА Новости».

Так, Ігнатьєв заявив, що курс «Придністров’я» є незмінним і «влада» діятиме прагматично та чесно щоб не нашкодити місцевим мешканцям.

«[Це] відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко зазначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

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