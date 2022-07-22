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Окупанти намагаються залучати молодь до проросійських організацій, – розвідка

Ольга Денисяка

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Загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Розвідка стверджує, що окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване «військово-патріотичне виховання». З цією метою активно формуються «громадські організації» на кшталт «молоді будівельники Херсонської області», «молодь Херсона» та ін.

«Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій «союз матерів Херсонської області», «організація ветеранів Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому «міносвіти РФ» проєкті «твій крок» (твой шаг).

«У «федеральному агентстві зі справ молоді рф» анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів «планета великих змін» (планета больших перемен) та «велика зміна» (большая перемена). На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху «юнармія» 31 липня «юнармійці» з «днр» візьмуть участь у головному військово-морському параді в санкт-петербурзі», – зазначають у розвідці.

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