Юні шахістки з Львівщини вибороли призові місця на чемпіонаті Європи

Соломія Світенко та Тетяна Молчанова зі Львівщини здобули перше та друге місце на чемпіонаті Європи зі швидких шахів. Про це повідомив голова ОДА Львівщини Максим Козицький.

Так, 9-річна Соломія Світенко з Городка виборола «золото» на чемпіонаті Європи. Шахістка зіграла дев’ять партій швидких шахів, у восьми спортсменка здобула перемогу. Соломія стала найкращою серед спортсменок з 19 країн.

«Соломія наполегливо та сумлінно йшла до перемоги: тричі на тиждень займалась шахами у Городку з тренером Андрієм Грехом та ще тричі – у ДЮСШ «Дебют» з Володимиром Грабінським. А перед чемпіонатом тренувалась посилено кожного дня», – йдеться у повідомленні.

Також призове місце здобула Тетяна Молчанова зі Львова. Серед спортсменок до 8 років вона стала віцечемпіонкою. Дівчинку тренують Сергій Борецький та Максим Мацейко.