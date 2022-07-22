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Юні шахістки з Львівщини вибороли призові місця на чемпіонаті Європи

Анастасія Диняк

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Соломія Світенко та Тетяна Молчанова зі Львівщини здобули перше та друге місце на чемпіонаті Європи зі швидких шахів. Про це повідомив голова ОДА Львівщини Максим Козицький.

Так, 9-річна Соломія Світенко з Городка виборола «золото» на чемпіонаті Європи. Шахістка зіграла дев’ять партій швидких шахів, у восьми спортсменка здобула перемогу. Соломія стала найкращою серед спортсменок з 19 країн.

«Соломія наполегливо та сумлінно йшла до перемоги: тричі на тиждень займалась шахами у Городку з тренером Андрієм Грехом та ще тричі – у ДЮСШ «Дебют» з Володимиром Грабінським. А перед чемпіонатом тренувалась посилено кожного дня», – йдеться у повідомленні.

Також призове місце здобула Тетяна Молчанова зі Львова. Серед спортсменок до 8 років вона стала віцечемпіонкою. Дівчинку тренують Сергій Борецький та Максим Мацейко.

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