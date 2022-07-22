Двоє чоловіків загинули від нападу шершнів?

Від початку травня на Закарпатті зафіксували 161 виклик швидкої через укуси комах. Вчорашні два випадки завершились загибеллю двох чоловіків, ще до приїзду медиків. Ймовірно обох вжалили шершні, повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги.

Перший трагічний випадок трапився у Мукачево – 56-річний чоловік працював вдома у саду і його вжалила в око комаха. Напередодні «швидка» вже надавала йому допомогу з приводу укусу шершня. Тоді життя чоловіка вдалося врятувати. Однак повторний укус викликав анафілактичний шок. Рідні намагались надати допомогу до приїзду «швидкої», але безуспішно…

Другий випадок стався у селі Вонігово Тячівського району – 36 річний місцевий мешканець зателефонував на «103» і поскаржився, що комаха ужалила його у потилицю. І хоча чоловік почувався зле, однак медиків викликав тільки через годину після укусу… «Швидка» була на місці вже за 10 хвилин, але врятувати життя молодого чоловіка не вдалося. Він помер ще до приїзду медиків.

Остаточно причину смерті цих двох чоловіків встановлять судово-медичні експерти.

Медики нагадують, що загалом, для здорової людини укус комахи безпечний, але для алергиків та астматиків отрута комах може призвести до важких наслідків. Найбільш небезпечні укуси у голову, шию, грудну клітку, живіт. Це може призвести до набряку дихальних шляхів і смерті від задухи.

Якщо вас або когось поряд ужалили комахи і Ви бачите раптові і сильні прояви алергії чи інтоксикації НЕГАЙНО викликайте «швидку», розстебніть потерпілому одяг, щоб стало легше дихати, покладіть на бік, в разі зупинки дихання переходьте до серцево-легеневої реанімації.

Перша домедична допомога при укусах комах

Видаліть жало, якщо воно залишилося в шкірі.

Промийте місце укусу з водою та милом.

Покладіть холодний компрес на місце укусу

Прийміть антигістамінні препарати.

Пийте багато води або солодкого чаю.

Якщо у вас хоча б раз була анафілаксія (сильна алергічна реакція) у відповідь на укуси, майте при собі готовий розчин адреналіну (епінефрину) дня ін’єкцій у шприц-ручці. Препарат продається вже готовим до застосування і залишається тільки вколоти у м’яз ноги. Адреналін має дію, яка протилежна дії гістаміну, — він розширює бронхи і звужує судини, тож відновлює дихання і тиск. Інших варіантів лікування анафілаксії в чутливих людей наразі немає.

ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ПРЕПАРАТУ МОЖЛИВО ТІЛЬКИ ПІСЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ ІЗ СВОЇМ СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ АБО ЛІКАРЕМ-АЛЕРГОЛОГОМ.

Також медики радять пройти щеплення від алергій, на укуси потенційно небезпечних комах.

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