До Росії депортували понад 5 тисяч українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення з України до Росії депортували щонайменше 5 100 дітей. Про це розповіла уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, пише Суспільне.

Так, в ефірі єдиного телемарафону Герасимчук розповіла, що до Національного інформаційного бюро звертаються люди, повідомляючи про факти депортації чи переміщення дітей.

«Ми можемо сказати, що зараз отримано заявок щодо таких фактів по депортації і переміщенню 5100 дітей. Ці заявки надходять і продовжують надходити щодня», – зазначила уповноважена.

У бюро формують списки щодо зниклих дітей передають до Міжнародного Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. Таким чином є шанс знайти їх на території РФ чи тимчасово окупованих територіях, до яких Україна наразі не має доступу.

Герасимчук додала, що міжнародні організації не мають повноважень для повернення викрадених дітей. Вони лише можуть знайти їх, перевірити стан дітей, умови їхнього перебування і чи забезпечуються їхні права.

За словами посадовиці, наразі вдалося повернути 46 дітей. Йдеться як про сиріт, так і про розлучених із батьками дітей.