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Військовий записав зворушливу пісню про Україну

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Український військовий з позивним Інструктор записав зворушливу пісню «Моя земля» про боротьбу українського народу проти російських окупантів. 

Кліп вже з’явився на YouTube, автор виступає під псевдонімом ОЛЕКСА. 

За сюжетом співак іде захищати Батьківщину і просить вибачення у батьків за їхні переживання. 

Окрім захоплення музикою, ОЛЕКСА – майстер спорту міжнародного класу з тайського боксу й власник школи бойових мистецтв. Після повномасштабного вторгнення росії вступив до тероборони, де проводить військову підготовку новобранців і цивільного населення. 

Навчатися в Інструктора може кожен. Потрібно лише написати йому в Instagram та пройти верифікацію. Наразі навчання проходять у Києві, але найближчим часом Інструктор має намір їхати і в інші регіони. 

Окрім громадянської позиції, автор пісні має особистий мотив ненавидіти росіян. У перші дні війни він з родиною й друзями потрапив до окупації в селі Бузова під Києвом. При спробі виїхати їхню колону розстріляли російські військові. Під обстріл потрапили й дві маленькі донечки, одній тоді виповнився лише сім днів. А мати й тітка отримали важкі поранення. 

«Я не пробачу їм жодної кулі, які вони випустили в нас», – сказав ОЛЕКСА в інтерв’ю Радіо Свобода, коли бійцям тероборони вдалося їх евакуювати.

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