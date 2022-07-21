В Україні буде три системи контролю за зброєю

Апарат Ради нацбезпеки і оборони та Міноборони розробили нову систему моніторингу і контролю за зброєю від країн-партнерів, пише Українська правда.

Нова система моніторингу розроблена як окремий модуль у систему “СОТА”, в якій апарат РНБО з 2019 року збирає дані щодо різних сфер життя країни, включаючи ситуацію з пандемією, надрами тощо. Тепер на її базі будуть відстежувати і ситуацію зі зброєю.

Зокрема в системі зібрані дані про типи, кількість, країни-виробники, країни-постачальниці західної зброї, а також дані про їх надходження в Україну та окремі військові підрозділи.

«Це повністю закрита система, призначена для користування тільки вищим політичним і військовим керівництвом країни. Публічно ці дані не будуть доступні. Але ми хочемо показати, що жоден набій, і жоден снаряд у нас не зникають – все ми контролюємо.

Можливо, ми презентуємо систему і послам наших західних партнерів, але в обмеженому колі, бо тут дуже багато чутливої інформації», – повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов

Водночас міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що «зараз у нас буде працювати паралельно три системи моніторингу. Для внутрішнього користування “СОТА”.

Ще є одна система “Каравай”, схожа на “Car way”, яку наші спеціалісти із Мінцифри разом із фахівцями з Пентагону зараз допрацюють, і вона запуститься на повну силу.

І ще з 2019 року у нас в обмеженому варіанті інтегрується внутрішня натівська система обліку озброєння LOGFAS. Там фіксується все від кількості до логістики і потреб. Наші партнери знатимуть, де і яка зброя знаходиться».

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