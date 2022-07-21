Українці прибирали засмічене пляшками Вільшанське водосховище

150 небайдужих людей зі Львова Чернівців і Закарпаття зголосилися на 14-й екопікнік у Карпатах, де вони два дні прибрали береги Вільшанського водосховища від засилля пластикових пляшок, повідомляє спільнота заходу Chysto.de.

14-й екопікнік став рекордним за кількістю учасників та зібраного сміття.

Започаткували екологічну ініціативу прибирання Карпат подружжя Роман і Лєна Жук.

Захід щоразу набуває все більшої популярності в Україні і привертає увагу небайдужих людей.

Головний девіз заходу: #ПрибериКарпатиЯкУСебеБіляХати

«Майже з кожної пляшки треба відкрутити кришку, вилити запашну рідину, і зжмакати в мішок, скло окремо… І так два дні. То певно тримається на безмежній любові до Карпат , бо іншого пояснення не маю, нашо я то роблю. Бо можу», – ділиться учасниця заходу Мар’яна Масалович.

15-й екопікнік планують провести в середині серпня.

Довідка. Вільшанське водосховище – руслове водосховище на річці Теребля. Розташоване в Тереблянській долині, у межах Хустського району Закарпатської області. Гребля водосховища розташована неподалік від північної околиці села Вільшани.

Фото: Мар’яна Масалович та Chysto.de

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