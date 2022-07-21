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Українські військові знищили 38 850 окупантів

Наталя Дуляба

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На війні проти України російська федерація вже втратила більше 1700 танків, 3900 бойових броньовані машини і сім сотень безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 21 липня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 38 850 осіб ліквідовано (+100);
  • танків ‒ 1704 одиниці (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 3912 одиниць (+7);
  • артилерійських систем – 859 одиниць (+3);
  • РСЗВ – 251 одиниця (+1);
  • засоби ППО – 113 одиниць (+0);
  • літаків – 221 одиниця (+0);
  • гелікоптерів – 188 одиниць (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 одиниць (+7);
  • крилаті ракети – 167 одиниць (+0);
  • кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 одиниця (+6);
  • спеціальна техніка – 72 одиниці (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Слов’янському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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