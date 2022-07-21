Українські військові знищили 38 850 окупантів

На війні проти України російська федерація вже втратила більше 1700 танків, 3900 бойових броньовані машини і сім сотень безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 21 липня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 38 850 осіб ліквідовано (+100);
- танків ‒ 1704 одиниці (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 3912 одиниць (+7);
- артилерійських систем – 859 одиниць (+3);
- РСЗВ – 251 одиниця (+1);
- засоби ППО – 113 одиниць (+0);
- літаків – 221 одиниця (+0);
- гелікоптерів – 188 одиниць (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 одиниць (+7);
- крилаті ракети – 167 одиниць (+0);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 одиниця (+6);
- спеціальна техніка – 72 одиниці (+2).
Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Слов’янському напрямку. Остаточні дані встановлюються.
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Наталя Дуляба