Українські військові знищили 38 850 окупантів

На війні проти України російська федерація вже втратила більше 1700 танків, 3900 бойових броньовані машини і сім сотень безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 21 липня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 38 850 осіб ліквідовано (+100);

танків ‒ 1704 одиниці (+4);

бойових броньованих машин ‒ 3912 одиниць (+7);

артилерійських систем – 859 одиниць (+3);

РСЗВ – 251 одиниця (+1);

засоби ППО – 113 одиниць (+0);

літаків – 221 одиниця (+0);

гелікоптерів – 188 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 одиниць (+7);

крилаті ракети – 167 одиниць (+0);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 одиниця (+6);

спеціальна техніка – 72 одиниці (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Слов’янському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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