У Торецьку загинув капітан 72 ОМБР Юрій Таран

У місті Торецьк Бахмутського району, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, командир підрозділу 72 ОМБР капітан Юрій Таран.

«Молодий офіцер, командир, Герой та вмотивований боєць нашого війська, поклав своє життя за нашу спільну Перемогу», – повідомили у 72 бригаді.

Свій шлях до офіцерського звання Юрій розпочав зі вступу до Тульчинського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

«Він був відповідальним, активним, старанним, сумлінно навчався, брав активну участь у громадському житті, був опорою та надією родини. Неодноразово заохочувався за відмінне навчання та призові місця у спортивних змаганнях», – таким запам’ятали Юрія у Тульчинському ліцеї.

Патріотично налаштований юнак продовжив навчання у Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультеті бойового застосування військ, яку закінчив 2018 року з відзнакою. Скерування отримав на посаду командира механізованого взводу у 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців. І чи не одразу відбув на Луганщину.

А у лютому 2019 року 22-річний Таран вже очолив роту. Разом з підлеглими виконував бойові завдання на різних ділянках фронту у районі проведення операції Об’єднаних сил: на Світлодарській дузі, під Попасною, у Золотому, Верхньоторецькому, на Харківщині та Донецькому напрямі.

Після повномасштабного вторгнення російського агресора, Юрій Таран зі своїм підрозділом захищав Київщину. Саме 25 лютого піхотинці зупинили прорив противника на Броварському напрямі, знищили три танки та п’ятнадцять бойових машин піхоти. Ще три БМП ворога мужні українські воїни захопили.

А далі його підрозділ гнав клятого ворога аж до російського кордону і на Харківщині звільнив від рашистів низку населених пунктів: Старий Салтів, Перемогу, Українку, Тернову. У подальшому, відновивши сили, рота зі ще більшим завзяттям громила ворога на Донецькому та Луганському напрямах.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служінням Українському народу Указом Президента України № 472/2022 від 6 липня 2022 року капітана Тарана Юрія Олександровича нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

«Життя, наче п’єса у театрі: важливо не те, скільки вона триває, а як добре зіграні ролі». Це був один з останніх роздумів Юрія у фейсбуці. І ти, брате, свою роль зіграв якнайкраще!» – йдеться у повідомленні бригади імені Чорних Запорожців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.