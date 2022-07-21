У бою із окупантами загинув тренер з плавання

На Донеччині, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України, загинув командир взводу – молодший лейтенант Володимир Ульяницький, повідомляє спортивний комітет України.

27-річний захисник загинув під час обстрілу з ворожого танка.

Володимир Ульяницький був тренером із плавання у СК «ЗОРЯ», призер Чемпіонатів Миколаївської області з плавання, учасник чемпіонатів країни у складі збірної Миколаївської обл.

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