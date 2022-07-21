Окупанти готуються «приєднати» південь України до росії

У військовій розвідці вважають, що заява російської влади про «розширення географічних кордонів спецоперації» є підґрунтям для приєднання до РФ окупованих територій на півдні України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу, пише Українська правда.

На його думку, голова російського МЗС Сергій Лавров зробив таку заяву для підготовки міжнародної спільноти до просування політики щодо «захисту російськомовного населення в Україні».

Скібіцький додав, що росіяни планують провести так звані «референдуми» чи іншим шляхом приєднати окуповані території до Росії, зокрема Херсонщини та Запорізької області.

«Ми вже знаємо, що на окупованих територіях створені виборчі дільниці, окупанти активно складають списки для проведення референдуму. На цих територіях гуманітарна ситуація дуже складна, жорсткий контроль з боку росіян за нашими громадянами. Тому, порадити щось дуже складно. Однак, необхідно підтримувати бойовий дух. Рух супротиву він діє і ви бачите його результати», – повідомив він.

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