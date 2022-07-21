ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти готуються «приєднати» південь України до росії

Андрій Котенський

|

У військовій розвідці вважають, що заява російської влади про «розширення географічних кордонів спецоперації» є підґрунтям для приєднання до РФ окупованих територій на півдні України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу, пише Українська правда.

На його думку, голова російського МЗС Сергій Лавров зробив таку заяву для підготовки міжнародної спільноти до просування політики щодо «захисту російськомовного населення в Україні».

Скібіцький додав, що росіяни планують провести так звані «референдуми» чи іншим шляхом приєднати окуповані території до Росії, зокрема Херсонщини та Запорізької області.

«Ми вже знаємо, що на окупованих територіях створені виборчі дільниці, окупанти активно складають списки для проведення референдуму. На цих територіях гуманітарна ситуація дуже складна, жорсткий контроль з боку росіян за нашими громадянами. Тому, порадити щось дуже складно. Однак, необхідно підтримувати бойовий дух. Рух супротиву він діє і ви бачите його результати», – повідомив він.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал