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На Львівщині дитина підхопила небезпечного паразита від собаки

Андрій Котенський

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У  Львівській області зареєстрований випадок рідкісного захворювання – ехінококозу. Ураження печінки глистами гальмінтами виявили у дитини 12 років. Про це повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко.

За даними Наталія Іванченко-Тімко, дитина поступила у хірургічне відділення стаціонару зі скаргами на різкий біль у правому підребер’ї.

«Під час проведення УЗД діагностики діагностовано кісти печінки. Після проведеного лапароскопічного оперативного втручання вміст кісти було скеровано в паразитологічну лабораторію Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Після проведеного лабораторного дослідження вмісту кісти було підтверджено діагноз: «Ехінококова кіста печінки», – повідомила вона.

Джерелом інфікування дитини міг стати домашній собака, який їв нутрощі хворих світських тварин на господарстві сім’ї дитини.

Як відомо Ехінококоз – рідкісне захворювання людей, яке трапляється 1 раз на 100 тисяч населення. Дитячий ехінококоз викликає певні труднощі діагностики та залишається серйозною проблемою для здоров’я.

Ехінококоз – тяжкий хронічний гельмінтоз, при якому у печінці, легенях та інших органах людини утворюються кісти. Ехінококозом може захворіти будь-яка людина, імунітету проти цієї хвороби немає. Більший ризик захворіти мають люди, які тісно контактують з домашніми тваринами, у першу чергу з собаками. Хвора людина для людей, що її оточують, небезпеки не становить. Джерелом інфікування є м’ясоїдні тварини (домашні собаки, вовки, куниці тощо), у кишківнику яких паразитує зрілий гельмінт (глист-паразит). Собаки в свою чергу заражаються при поїданні внутрішніх органів великої рогатої худоби та свиней з ехінококозними пухирями.

Інфікування людини відбувається під час споживання овочів, ягід, води, забруднених виділеннями хижаків, що містять яйця гельмінта, а також при тісному контакті з собаками. При догляді за собакою, контакті людина забруднює руки і може проковтнути яйця гельмінта.  Єдиним радикальним методом лікування ехінококозу є оперативний, тобто хірургічний.

З метою попередження зараження людини ехінококами собак та диких м’ясоїдних тварин Наталія Іванченко-Тімко радить:

– регулярно проводити дегельмінтизацію тварин;

– при виявлення в печінці, легенях або м’ясі забитих тварин (вівці, свині, корови) кіст та інших пухлиноподібних утворів знищувати ці органи;

– не утримувати собак (крім сторожових) на території тваринницьких ферм, забійних майданчиків, у місцях збереження кормів;

– дотримуватись правил особистої гігієни;

– перед споживанням в їжу овочів та ягід ретельно мити та ошпарювати окропом.

Фото ілюстративне

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