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Хакери втрутилися в ефіри найбільших радіостанцій України

Анастасія Диняк

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Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейкову інформацію про проблеми зі здоров’ям президента України Володимира Зеленського. Про це Львівському порталу повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, у четвер, 21 липня, було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Зокрема атакували дев’ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio та Радіо Байрактар.

Кіберзлочинці розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У TAVR Media заявили, що поширена інформація – фейк. Наразі відповідні служби працюють над вирішенням проблеми.

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