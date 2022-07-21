ОСТАННІ НОВИНИ

Європол заявив про можливу контрабанду зброї з України

Андрій Котенський

|

Європейське поліцейське управління (Європол) заявляє про ознаки контрабанди зброї з України. Про це заявив речник Європолу Яп Оп Ген Оорт, повідомляє Європейська правда з посиланням на Spiegel.

За його словами, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку  вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

Також, зазначив він, розслідувачі з країн ЄС виявили «ознаки торгівлі важким військовим озброєнням», не уточнивши, про яку саме зброю йдеться.

«Є ризик, що зброя потрапить до рук організованих злочинців чи терористів», – сказав речник.

За його словами, було помічено, що з України виїжджали особи з вогнепальною зброєю. Існує також занепокоєння, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для контрабанди в ЄС.

Раніше про занепокоєння Європолу повідомив німецький мовник SWR . Канал процитував конфіденційний лист, що, за даними розслідувачів, «злочинні мережі активні в регіоні та здійснюють або планують контрабанду значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, у тому числі військової зброї».

Раніше Європейський Союз заявляв, що готовий вжити заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні. Водночас в ЄС заявили, що інформація щодо «контрабанди зброї» з України є масованою пропагандою РФ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал