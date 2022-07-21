Бойовик «ДНР» визнав, що ЗСУ розвіяли міф про «непереможну армію рф»

Терорист із так званої «ДНР» скаржиться на те, що сили російської армії в Україні «здулись» і визнає, що ЗСУ розвіяли міф та «непереможну армію рф». Про це йдеться у черговій телефонній розмові, яку перехопила й опублікувала Служба безпеки України.

Бойовик із квазіутворення «ДНР», який наразі перебуває з окупаційними військами рф неподалік Ізюму на Харківщині, у розмові з рідними нарікає на на зниження активності від військового і політичного керівництва росії.

«А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет… Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас («лнр» та «днр», – ред.) всё повесили…», – каже горе-вояка.

Разом із тим терорист визнає, що Збройні Сили України спростували міф про велич російської армії: «Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась так ото…».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.