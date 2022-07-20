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Видавці закликають президента підписати закон про заборону ввезення книжок з рф та білорусі

Ольга Денисяка

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Українські видавництва закликають Президента Володимира Зеленського підписати Закон про заборону російської видавничої продукції в Україні. Про це громадський активіст Олег Слабоспицький повідомив у Facebook.

Активіст заявляє, що 20 липня минув місяць відтоді, як Закон № 2309-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, республіки білорусь, тимчасово окупованої території України» лежить на підписі у Президента. Верховна Рада ухвалила закон 306 голосами (0 голосів проти, 0 – утрималось).

Підписати цей закон президента публічно закликали провідні українські письменники, видавці, книгорозповсюджувачі та громадські організації.

«В той час, коли захисники України щодня кладуть життя за нашу свободу, президент досі не знайшов часу підписати закон, який звільняє український книжковий ринок від «русского міра». Президенту час визначитися – на чиєму він боці? Української культури, Конституції, парламенту, уряду і суспільства чи лобістів російських інтересів, які заважають йому виконати конституційний обов’язок», – написав Олег Слабоспицький.

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