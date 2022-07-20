Війна онлайн є на руку нашому ворогу, – Маляр

Заступниця Міноборони Ганна Маляр вкотре наголосила на важливості обмеженого оприлюднення інформації про бойові дії доти, доки цього не зроблять головні військові відомства України. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Чиновниця наголосила, що українцям складно звикнути до того, що під час війни оголошення даних про бойові дії має бути максимально обмежене. При цьому вона акцентувала, що тут йдеться не про обмеження свободи слова чи права на доступ до інформації, це є питанням державної безпеки.

Як приклад Ганна Маляр навела те, коли під час війни експерти починають детально розбирати, які методи застосували ЗСУ у певний момент бойових дій. Потрібно розуміти, що це також прочитає і ворог, проаналізує і скорегує свої дії.

Водночас вона додала, що про плани ворога теж повинні говорити лише офіційні джерела: Генштаб, Міноборони, Головне управління розвідки. Важливо, аби противник не завжди мав розуміння, що про його плани знають, так само і про розташування його сил.

«Ведення війни – це в тому числі вміння обманути ворога. І тому публічний фактчекінг інформації про бойові дії іноді спрацьовують як меседж ворогу: «Дивись, он вони там сховались». Якщо офіційні джерела Міноборони, Генштаб, ГУР та їхні посадові особи щось заявляють, значить так зараз треба для інтересів оборони нашої держави. Ніяких спонтанних, випадкових, нескоординованих заяв немає. Я розумію, що війна онлайн – це дуже захопливо і видовищно, але це на руку нашому ворогу. Майте на увазі», – підкреслила Ганна Маляр.

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