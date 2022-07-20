російські війська поранили 679 дітей в Україні

Станом на 20 липня щонайменше 1032 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації: 353 дітей загинули та 679 отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 357, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 40. Всі дані ще встановлюються.

В ніч на 20 липня військові країни-агресора обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області. Поранення отримали троє дітей віком 3, 5 та 15 років.

В офісі генпрокурора також зазначили, що через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

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