Кредитори погодились відтермінувати Україні виплати на рік

Уряди західних країн-кредиторів України планують скоординовано зупинити обслуговування боргу Києва з 1 серпня 2022 року до кінця 2023-го із можливим продовженням ще на рік. Про це пише Економічна правда з посиланням на Міністерство фінансів Німеччини.

Група кредиторів України, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати, також закликала власників облігацій погодитися на прохання Києва про відтермінування виплати боргу на два роки.

«За цих виняткових обставин і, визнаючи взірцевий на сьогодні досвід України щодо обслуговування боргу, члени Групи кредиторів України підтримують це прохання України та наполегливо закликають власників облігацій зробити те ж», – йдеться в заяві.

Також у повідомленні згадується прохання Києва змінити умови виплати за ВВП-варантами, і Група кредиторів закликала власників варантів (свідоцтво, що забезпечує його власникові право купівлі цінних паперів, – ред.) погодитися на запропоновані зміни.

«Схвалення пропозицій України з боку власників облігацій та варантів означало б суттєву підтримку для уряду та народу України», – додають у Мінфіні Німеччини.

Країни також закликали всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко досягти згоди з Україною щодо призупинення обслуговування боргу. «Ми продовжуватимемо тісно координувати та оцінювати ситуацію за підтримки МВФ та Світового банку», – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, 20 липня український уряд опублікував постанови, яким доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами – на один рік.

При непогодженні таких змін кредиторами було передбачено, що Україна продовжить платити за боргами згідно з чинними домовленостями.

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