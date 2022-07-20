Єврокомісія пропонує скоротити використання газу на 15% до весни

Європейська комісія пропонує запровадити план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни. Про це йдеться у заяві Єврокомісії, передає hromadske.

Рішення пропонують на тлі скорочення поставок газу з росії. ЄК наголошує, що половина держав-членів ЄС уже постраждала від скорочення постачання, але кремль використовує експорт газу як зброю.

Тож Єврокомісія пропонує новий регламент щодо скоординованих дій зі скорочення попиту на газ. Він встановить ціль для всіх держав-членів ЄС скоротити попит на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Новий регламент також дасть ЄК можливість оголошувати «союзне попередження» про обов’язкове скорочення попиту на газу на всіх членів ЄС. Таке попередження можуть активувати, якщо буде значний ризик серйозного дефіциту газу або надзвичайно високого попиту на нього.

Держави-члени ЄС повинні оновити свої національні плани на випадок надзвичайних ситуацій до кінця вересня і кожні два місяці звітувати Єврокомісії про прогрес.

Щоб допомогти країнам, Єврокомісія ухвалила план скорочення попиту. Він спрямований на заміну газу іншими видами палива, загальну економію енергії в усіх секторах та захист постачання газу домогосподарствам, а також найбільш критичним споживачам: лікарням, важливим галузям промисловості тощо.

Єврокомісія закликає країни ЄС вже зараз запасати газ та замінювати його на інші види палива.

«Діючи зараз, ви зменшите негативний вплив на ВВП шляхом уникнення незапланованих дій у кризовій ситуації. Ранні кроки також розподілять зусилля в часі, зменшують занепокоєння ринку та нестабільність цін, а також дозволяють краще розробити цільові, економічно ефективні заходи захисту галузі», – зазначили у ЄК.

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