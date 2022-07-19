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В ЗСУ показали, як знищували російські склади на Херсонщині

Наталя Дуляба

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Українські військові вдарили по черговому складу окупантів із боєприпасами на Херсонщині і показали, як вони горіли. Відповідне відео опублікували на сторінці Оперативного угруповання військ «Каховка» у Facebook.

Бійці угруповання не уточняють, де саме вдалося знищити ворожий склад із боєприпасами, проте вони показали, як палала ця локація:

Нагадаємо, за останніми офіційними даними у війні проти України росія вже втратила понад 38 500 своїх військових, 1691 танк, 3892 бойові броньовані машини і 693 безпілотники. Детальніше читайте за цим посиланням.

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