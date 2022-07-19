У найризикованіші атаки росія кидає нацменшини. Невдоволення росте, – Генштаб

На 146 добу війни в Україні не вщухають бої на Донеччині. ЗСУ відбили штурми російських окупантів на трьох напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому вранці 19 липня.

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил республіки білорусь, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка безпілотниками. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Противник продовжує вести повітряну розвідку.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії, аби утримати зайняті рубежі. Вів обстріли із артилерії різних калібрів, зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

Розвідка боєм російських окупантів в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Із втратами вони відійшли.

На Слов’янському напрямку загарбники намагаються створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

«Після авіаційного удару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули його назад», – кажуть у Генштабі.

На Краматорському напрямку агресор здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського.

Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС ЗСУ успішно відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку окупанти здалеку ведуть обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснюють повітряну розвідку безпілотниками. Продовжують облаштовувати додаткові рубежі оборони.

Рівень загрози ракетних ударів по всій території України залишається високим, громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!

«У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов’янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України», – додають у Генштабі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.